Міграційна служба затримала двох американців – їх примусово повернуть до США. Стоп, це легіонери Суперліги?

24 квітня Державна міграційна служба України опублікувала новину, яка може стосуватися українського спорту.

Ось що сказано в тексті заяви:

«Двох громадян США, які знаходилися в Україні понад дозволений строк, виявили у Черкасах працівники Придніпровського відділу у місті Черкаси Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС.

Один іноземець прибув в Україну понад 5 місяців тому, другий затримався тут майже на 8 місяців, хоча могли перебувати в Україні до 90 днів протягом 180 днів.

24- та 25-річних громадян США притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 203 КУпАП та стягнули штрафи. Окрім цього, стосовно обох порушників міграційного законодавства ухвалені рішення про примусове повернення до країни походження.

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Також Міграційна служба додала фото – щоправда, заблюрене.

Це можуть бути баскетболісти «Черкаських Мавп». Є кілька співпадінь

Дійсно, можна висунути теорію, що йдеться про гравців «Черкаських Мавп» Джейлена Далкорта та Еріка Буна, які презентували місцеву команду Суперліги в поточному сезоні.

По-перше, на це вказує вік порушників – він точно співпадає з американцями «Мавп».

По-друге, також співпадають дати приєднання легіонерів до клубу з кількістю проведеного часу в Україні. Далкорт грав в українському чемпіонаті від початку сезону – близько восьми місяців, а Бун приїхав у листопаді 2023-го – тож перебував в команді більше п’яти місяців.

Зрештою, процедура офіційного працевлаштування іноземного гравця – занадто складна для українських баскетбольних клубів у їхньому актуальному стані, бо не всі мають для цього потрібні юридичні та кадрові можливості. Тож історія у Черкасах – не поодинокий випадок за останні роки, але перший, коли у публічному просторі з’являється достатній обсяг інформації, який дозволяє припустити, що йдеться саме про баскетболістів-легіонерів.

Бун відіграв у Суперлізі 27 матчів і став другим асистентом українського баскетбольного сезону (7,1 передачі в середньому за матч). Далкорт увійшов у п’ятірку найкращих снайперів чемпіонату (36,7% реалізації триочкових), а загалом «Мавпи» фінішували четвертими, програвши півфінальну серію «Дніпру» з рахунком 1:2 і бронзову «Київ-Баскету» з рахунком 0:2.

Джерело: ДМС

Фото: ДМС / ФБУ

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