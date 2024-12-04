В каких странах может пройти Евробаскет-2029, список

Определились страны, которые могут провести Евробаскет-2029. Всего было подано восемь заявок от национальных федераций Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Литвы, Нидерландов, Словении и Испании.

В мае следующего года выберут четыре федерации, которые проведут 43-й чемпионат Европы по баскетболу.

Эстония и Нидерланды смогут впервые в своей истории стать организаторами Евробаскета.

«Национальные федерации приняли хорошо зарекомендовавший себя формат проведения нескольких турниров не только как стимул для значительного роста самого соревнования, но и как движущую силу развития нашего вида спорта по всему континенту», – сказал исполнительный директор ФИБА в Европе Камиль Новак.