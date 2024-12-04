Флорианополис. Олейникова проиграла седьмой сеяной в матче второго круга

Александра Олейникова завершила выступление на турнире WTA 125 в Бразилии
Флорианополис, Бразилия • 2-8 декабря • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Айла Томлянович (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Майя Хвалиньска (Польша, 7) 6:7(1), 1:6
Сегодняшний матч продолжался почти два часа. По ходу встречи Олейникова сумела сделать два брейка, однако проиграла четыре гейма на своих подачах.
В этом году Александра Олейникова сыграла на трёх турнирах WTA 125: в ноябре она с квалификации дошла до второго круга в Колине и не смогла пробиться в основу соревнований в Буэнос- Айресе.
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