Флорианополис. Олейникова проиграла седьмой сеяной в матче второго круга

Александра Олейникова завершила выступление на турнире WTA 125 в Бразилии



Флорианополис, Бразилия • 2-8 декабря • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Айла Томлянович (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Майя Хвалиньска (Польша, 7) 6:7(1), 1:6

Сегодняшний матч продолжался почти два часа. По ходу встречи Олейникова сумела сделать два брейка, однако проиграла четыре гейма на своих подачах.

В этом году Александра Олейникова сыграла на трёх турнирах WTA 125: в ноябре она с квалификации дошла до второго круга в Колине и не смогла пробиться в основу соревнований в Буэнос- Айресе.

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