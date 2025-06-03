Непобежденный британец занимает первое место в рейтинге супертяжелого веса

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг в супертяжелом весе по итогам мая – сильнейшие боксеры дивизиона сохранили свои позиции.

Первое месте уже несколько месяцев подряд удерживает непобежденный британец Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО). В июне боксер может укрепить свои позиции и выиграть временный титул чемпиона мира в поединке против австралийца Джастиса Хуни.

На второй позиции разместился американец Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО), который является бывшим соперником Александра Усика. Тройку сильнейших замыкает еще один британец Мозес Итаума (12–0, 10 КО), который провел последний бой в мае – уничтожил американца Майка Балогун во втором раунде.

В супертяжелом дивизионе сразу два боксера являются чемпионами мира по версии WBA – украинец Усик владеет полноценным титулом, а болгарин Кубрат Пулев является регулярным чемпионом.

Рейтинг Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе (по итогам мая):

Чемпион: Александр Усик (23–0, 14 КО)

Регулярный чемпион: Кубрат Пулев (32–3, 14 КО)

Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО) Мозес Итаума (12–0, 10 КО)

sport.ua