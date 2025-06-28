Уайлдер вернулся. Вялый бой, но очередная досрочная победа

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Рано утром 28 июня в ринг после двух поражений подряд вернулся 39-летний американец Деонтей Уайлдер (44–4–1, 43 КО), бывший чемпион мира.

Его оппонентом стал 37-летний Тайррелл Херндон (24–6, 15 КО). От боя не ждали интриги, что было абсолютно логично. Однако и итоговый результат тоже не вызывал ни у кого восторга.

Уайлдер говорит, что хочет плавно вернуться на топовый уровень. Для этого начал все с начала

Американец Деонтей Уайлдер уже давно не находится в топе супертяжелого веса. Если его и вспоминают, то из-за предыдущих заслуг, а не из-за того, что происходит с карьерой сейчас.

Когда-то Деонтей имел десяток защит титула в супертяжелом весе. Это – много. Больше – только у таких легенд, как Ларри Холмс или Владимир Кличко. Ранее Уайлдер нокаутировал соперников, неизменно прошивая их защиту своими тяжелыми попаданиями.

Теперь все по-другому. Американец в последних пяти поединках (без учета встречи с Херндоном) проиграл четыре раза. Он был побежден Тайсоном Фьюри – дважды. После этого его побил Джозеф Паркер. А потом еще и Чжан Чжилей.

В перерыве между этими поражениями была и победа – над Робертом Хелениусом. Однако она не удивляла, ведь финский боксер вообще любит падать от эпических попаданий. Просто здесь она произошла слишком быстро – в 1-м раунде.

Перед боем против Херндона Уайлдер признался, что действительно потерял веру в себя. Он обращался к спортивному психологу и работал над моральным восстановлением прежде всего. А еще сменил тренера. Вместо Малика Скотта теперь Деонтея тренирует Дон Хау, который, помимо прочего, сотрудничал с бойцами ММА. А также с Бермейном Стиверном, когда его побеждал как раз Уайлдер.

Однако кардинальные изменения не ожидались. Деонтею – 39 лет, и научиться чему-то новому уже, скорее всего, невозможно. Логичнее докрутить старое до состояния, когда ошибок будет меньше.

Тем более, что Уайлдера уже в общем-то ничему не научишь. Его основная фишка – удар. Ему нужно пользоваться габаритами, чтобы не давать по себе попадать и бить. Потому что Чжилея и Паркера он не бил вообще. А там, как будет.

На бой против Херндона Деонтей вышел с весом чуть больше 100 килограммов. Часто в лучшие годы американец имел сильно меньше – около 95–98 килограммов, а любое увеличение этого показателя не приводило ни к чему положительному.

Но это было раньше. Сейчас Уайлдеру – 39, и, вероятно, это – его оптимальный вес. Тем более, что для победы хватило.

Бой получился пресным. Во 2-м раунде Деонтей прекрасно поймал соперника левым боковым навстречу. Это было своевременно, точно и красиво. Однако больше ничего такого и не происходило.

Херндон, почувствовав попадание соперника, начал прятаться. То в клинчах, то опуская голову ниже пояса соперника, то сочетая эти два действия. Отвечать не получалось, но и не падалось.

Деонтей так чисто и не попал. Лупил с разных сторон, но то было медленно, то просто неточно. Однако задавил силой. Получил нокдаун в 6-м раунде и остановку боя в 7-м раунде. Рефери поторопился: оппонент точно не имел проблем настолько серьезных, чтобы снимать его с боя. Однако и хорошо, потому что на это было сложно смотреть. Ничего экстраординарного. От Уайлдера ожидали красивой победы, а не рабочей. Однако, возможно, оно и к лучшему. Не будет морочить себе голову, что он все еще может выключать людей одним ударом.

Что теперь?

С Херндоном все понятно – ничего не изменилось. Заработал денег, отбоксировал с Уайлдером, проиграл без травм. Молодец!

Сам же Деонтей говорит, что 2025-й проведет именно против такой оппозиции. Неудобных середняков, которые заставляют работать. А дальше будет смотреть по своему состоянию. В то же время отмечает, что на топовый бой согласится, если таковой состоится. Называет имена Энтони Джошуа и даже Александра Усика.

Конечно же, американец не готов к таким противостояниям, и единственной подходящей историей является соблюдение плана и постепенное возвращение. Потому что сейчас и денег Деонтею меньше заплатят, и проиграет гарантированно.

Опять же, разговор не о том, чтобы научиться чему-то за эти бои. Речь идет о том, чтобы вернуть уверенность в себе и просто пристреляться к оппонентам. Потому что Паркер и Чжилей не давали этого сделать из-за своих атак. А Херндон – из-за наклона головы почти до земли.

Некогда великий и ужасный Деонтей Уайлдер закончился. Остался рабочий вариант. Боксер с крепким ударом, которому следует делать много всего в ринге и вне его, чтобы победить. Со стилистически правильным соперником это даже может выглядеть весело, но не с людьми, которые дерутся, как Херндон.

Однако до такой оппозиции нужно еще добраться. И желательно это сделать в идеальной форме, чтобы выглядело действительно круто. А после такого уже можно и на пенсию идти.

sport.ua