Трабзонспор отказался продавать Батагова

Украинский защитник Арсений Батагов, выступающий за турецкий «Трабзонспор» и молодежную сборную Украины, оказался в центре внимания европейских клубов. По данным турецких СМИ, в адрес клуба поступило официальное предложение по трансферу футболиста в размере 10 миллионов евро. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Однако руководство «Трабзонспора» дало твердый ответ — отказ. Президент клуба Эртугрул Доган не уточнил, кто именно проявил интерес к 23-летнему украинцу, но подтвердил, что переговоры действительно велись, и назвал игрока важной частью будущих планов команды.

«Мы не планировали продавать Арсения. Он должен стать ключевым игроком в следующем сезоне. Его значение для клуба стратегическое», — отметил Доган.

Тем не менее, полностью исключать уход Батагова нельзя. Президент «Трабзонспора» добавил, что клуб согласится на трансфер, если сумма сделки составит от 15 до 20 миллионов евро. По его словам, клуб уверен в дальнейшем прогрессе защитника и рассчитывает, что через год-два его стоимость вырастет еще больше.

Уверенная статистика сезона

В сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до июня 2028 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

В «Трабзонспоре» подчеркивают: предложения ниже 15 миллионов евро рассматриваться не будут. Руководство уверено, что Батагов способен стать не только лидером команды, но и инвестиционным активом.

Напомним, мы также писали о том, что стартовал плей-офф Клубного чемпионата мира.