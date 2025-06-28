ПСЖ нашёл альтернативу Забарному в Бундеслиге

"ПСЖ" проявляет интерес к 26-летнему центральному защитнику берлинского "Униона" Диогу Лейте. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, потенциальный переход португальского футболиста может обойтись французскому гранду в сумму около тринадцати миллионов евро. Подчеркивается, что "ПСЖ" устраивает данная цена на игрока.

Лейте выступает в составе "Униона" с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет семнадцать миллионов евро.

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