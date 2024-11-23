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Футбол

Реал предпринял решение о новой оборонительной линии

Экстренная ситуация

Реал предпринял решение о новой оборонительной линии

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В мадридском "Реале" ожидаются перемены в обороне.

    По информации AS, основной парой центральных защитников станут Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени, а в случае экстренной ситуации Ферлан Менди может получить роль центрального защитника. Добавим, что мадриду также будет помогать воспитанник "Реала", 21-летний Рауль Асенсио.

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    Напомним, такие изменения произошли из-за длительного восстановления Давида Алабы и Эдера Милитао.

    www.ua-football.com

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