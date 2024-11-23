АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»

Reddit. Мартин Баколе и Александр Усик

Боксер Дэвид Аллен, который проводил спарринги с Александром Усиком, назвал лучшего супертяжа в мире.

«Я думаю, что Мартин Баколе – лучший супертяж в мире. Я думаю, что он, наверное, побьет всех. Я говорю это уже давно. Он очень большой, но он такой быстрый. Он сделал великого Андерсона похожим на ребенка, нокаутировав его.

Баколе побил бы Усика. Я не сомневаюсь в этом, он слишком большой. Усик ему не ровня. Единственные люди, которые могут создать ему проблемы – это Чжан, потому что он такой же большой, как и он, Фьюри и Джошуа», – сказал Аллен.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua