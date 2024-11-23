Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков вошел в тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии официального сайта лиги.

Помимо 19-летнего россиянина, в список претендентов на «Колдер Трофи» вошли форвард «Далласа» Логан Станковен и форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.

В последний раз среди россиян лучшим новичком сезона НХЛ в 2021 году стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В текущем сезоне Мичков провел 18 матчей в НХЛ и набрал 15 (6+9) очков.

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