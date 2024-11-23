В Lamborghini поставили на паузу участие в WEC

Когда в FIA опубликовали список участников чемпионата мира по гонкам на выносливость на 2025 год, подтвердилось то, о чём говорили уже давно: команды Lamborghini и её гиперкаров SC63 в нём не оказалось. Более того, спорткаров этой итальянской марки нет и в классе LMGT3.

Получается, история участия команды Lamborghini в WEC бесславно завершилась всего после одного сезона, однако это не значит, что гиперкаров SC63, которые в прошлом году, в частности, пилотировали Даниил Квят (в WEC) и Роман Грожан (в американской серии IMSA) мы больше не увидим на трассах. Одна такая машина по-прежнему будет участвовать в IMSA и в следующем сезоне.

Как явствует из официального заявления Lamborghini, участие в WEC «больше не соответствует стратегии компании».

«Участвовать в соревнованиях самого высокого уровня команда Lamborghini Squadra Corse считает честью, и это остаётся в наших планах на предстоящие годы, – говорится в этом заявлении. – Изменение спортивного регламента WEC, который начиная с 2025 года предписывает компании выставлять на старт две машины класса Hypercar, также меняет условия, на которых Lamborghini пришла в WEC в этом году, что больше не соответствует стратегии компании.

Взвесив все возможные варианты, в Lamborghini предпочли пропустить сезон 2025 года, однако компания продолжает модернизировать машину SC63 и остаётся в американском чемпионате IMSA.

Пауза в нашей программе в WEC также позволит Lamborghini Squadra Corse сосредоточить все усилия на разработке нового спорткара Temerario класса GT3, который будет официально представлен в 2025 году после завершения программы тестов…»

Состав своего экипажа в серии IMSA в Lamborghini пока не назвали.

Стоит также добавить, что несмотря на уход итальянской команды из WEC нельзя сказать, что ряды участников чемпионата мира сильно поредеют: в феврале 2025 году на этапе в Катаре дебютируют два гиперкара Aston Martin Valkyrie AMR-LMH.

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