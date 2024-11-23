Муж Элины Свитолиной победил первую ракетку Эстонии и заработал 30 тысяч евро

Муж Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис провел выставочный матч против первой ракетки Эстонии Марка Лаяла. Поединок состоялся в Таллине на хардовом корте комплекса Unibet Arena.



38-летний Гаэль Монфис, занимающий 55-е место в рейтинге АТР, обыграл 21-летнего Марка Лаяла, который является 226-й ракеткой мира – 4:6, 6:3, 6:3. Поединок, который посетил Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, продолжался 1 час 45 минут. Победитель встречи Монфис заработал за свой успех в этом матче – 30 000 евро.

Французский теннисист уже объявил, что планирует продолжать свою профессиональную карьеру в следующем сезоне. Монфис начнет сезон в Брисбене, после чего сыграет на соревнованиях в Окленде и на Australian Open.







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