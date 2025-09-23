Андре Агасси: “На бумаге многие говорили, что у нас нет шансов выиграть Кубок Лейвера, но мы шокировали весь мир”

Капитан сборной Мира Андре Агасси и вице-капитан Патрик Рафтер прокомментировали победу своей команды на Кубке Лейвера



Команда Мира выиграла третий из четырех последних розыгрышей Кубка Лейвера и сократила общее отставание от Европы – 3:5.

– Андре, Патрик, поздравляем вас с победой. Вы принесли успех команде в свой первый год в роли капитана и вице-капитана. Что вы чувствуете сейчас?

Капитан Андре Агасси: Я очень горжусь этими ребятами. Они выложились на корте на полную. На бумаге многие говорили, что у нас нет шансов это осуществить, но мы шокировали весь мир. И мы сделали это только благодаря им.

Что я чувствую сейчас? Знаете, каждый внес свой вклад, и это одна из самых запоминающихся недель в моей жизни, проведенных на теннисном корте. И я могу сказать это абсолютно искренне, учитывая, что я много лет провел в туре в той или иной команде. Но здесь действительно была команда. Я очень горжусь ребятами. Они были несокрушимы. Они никогда не переставали верить в победу.

Вице-капитан Патрик Рафтер: Я хочу сказать только одно. Когда Андре пригласил меня, у нас было определенное видение. И да, на бумаге мы выглядели немного слабо. Но ребята старались изо всех сил. Это еще раз доказало, насколько конкурентоспособны эти игроки.

Я долгое время был оторван от тенниса, и наблюдать за тем, как они играют, было невероятно. Их уверенность, их вера в команду – вот что сделало все возможным. Они полностью отдались и поверили в нас с Андре, а мы – в них. Это сработало очень хорошо.

Я надеюсь, что ребята сохранят эту связь и в дальнейшем, и что мы будем оставаться с ними на связи в течение года – будь то звонок, какой-то совет или помощь. Мы хотим сделать этот турнир одним из лучших командных соревнований в мире. Думаю, он уже почти таким стал.

Конечно, для традиции нужно время, но мы очень близки. И то, как все было организовано в этом году – я был в восторге. Я обожаю этих ребят, потому что они отдали все, что имели, и это заставило и Андре, и меня еще больше отдаться процессу.

Андре, спасибо, что пригласил меня, друг. У нас с тобой давняя история, и я счастлив, что мы снова работали вместе. Это было фантастически. Спасибо.



– Андре, команда уже не раз говорила, как много научилась у вас. Мы все знаем, что вы один из самых опытных игроков. А чему вы сами научились за эту неделю? И от ребят, и от опыта капитанства?

Капитан Андре Агасси: Хороший вопрос. Если начинать с кого-то одного из ребят, то придется вспомнить всех, потому что я действительно научился чему-то у каждого из них.

Я бы начал с того, как они мыслят, но главное, что я уношу из этой недели, – это то, насколько они уверены в своих силах на корте.

Это не иллюзия. Ну, возможно, иногда это может выглядеть как иллюзия, в зависимости от обстоятельств (смеется). Мы оказались в новой среде, на новом корте. Несколько дней мы даже не знали, насколько тяжелыми будут мячи, а потом ребята начали играть розыгрыши по 25 ударов, стирая с них ворс, и они превращались в «пляжные мячи». Это меняло удары и ход игры.

Но смотреть, как они оставались спокойными в эпицентре бури, было удивительно. Да, главное, чему я научился и чему учусь постоянно – это больше слушать, чем говорить. Стараться не мешать им. Если они и замечают твое присутствие, то только потому, что ты придаешь им уверенности или помогаешь сосредоточиться на цели. Но все они делают это настолько хорошо сами. Думаю, здесь не было бы ни одного из них, если бы он этого не умел. Именно поэтому мы и выбрали этих ребят.



