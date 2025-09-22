Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

"Ливерпуль" стартует в розыгрыше Кубка лиги. Для лидера АПЛ – это всегда возможность попробовать резерв, ведь впереди предстоит не только борьба за титул, но и матчи основного раунда Лиги чемпионов. Соперником будет "Саутгемптон", который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, а сейчас находится в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа.
В прямом эфире этот поединок можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Кубок Футбольной лиги, 1/16 финала
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Томас Брамалл
