Connect with us
Футбол

Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    • "Ливерпуль" стартует в розыгрыше Кубка лиги. Для лидера АПЛ – это всегда возможность попробовать резерв, ведь впереди предстоит не только борьба за титул, но и матчи основного раунда Лиги чемпионов. Соперником будет "Саутгемптон", который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, а сейчас находится в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире этот поединок можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

    Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    1.18 7.30 14.50 Узнать больше

    Кубок Футбольной лиги, 1/16 финала

    "Энфилд" (Ливерпуль)

    Главный арбитр: Томас Брамалл

    Трансляция матча

    Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    В эфире

    Ливерпуль – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    Трансляція матчу Ліверпуль – Саутгемптон Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis