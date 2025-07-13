Вице-чемпион Англии близок к завершению сделки по переходу звёздного нападающего "Спортинга".

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщает, что "Арсенал" близок к сделке по подписанию контракта с Виктором Дьёккерешем. Лондонский клуб предложил "Спортингу" 63,5 млн евро + 10 млн евро бонусами.

Сообщается, что агент футболиста сборной Швеции отказался от гонорара для помощи в заключении сделки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Дьёккереш не приехал на предсезонную подготовку "Спортинга".

К слову, "Арсенал" договорился с Дьоккерешем о пятилетнем контракте.

www.ua-football.com