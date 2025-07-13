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Футбол

Вице-чемпион Англии близок к завершению сделки по переходу звёздного нападающего Спортинга

Вице-чемпион Англии близок к завершению сделки по переходу звёздного нападающего Спортинга

    • Вице-чемпион Англии близок к завершению сделки по переходу звёздного нападающего "Спортинга".

    Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщает, что "Арсенал" близок к сделке по подписанию контракта с Виктором Дьёккерешем. Лондонский клуб предложил "Спортингу" 63,5 млн евро + 10 млн евро бонусами.

    Сообщается, что агент футболиста сборной Швеции отказался от гонорара для помощи в заключении сделки.

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    • Напомним, что Дьёккереш не приехал на предсезонную подготовку "Спортинга".

    К слову, "Арсенал" договорился с Дьоккерешем о пятилетнем контракте.

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