Сайнс: Нико Хюлкенберг входит в пятёрку лучших в Ф1

Нико Хюлкенберг дебютировал в Формуле 1 в 2010 году и к тому моменту добился немалых успехов в молодёжных сериях. В 2005-м завоевал титул в немецкой Формуле BMW, в 2007-м стал чемпионом A1GP, через год выиграл Евросерию Ф3, а в 2009-м добавил к своим достижениям титул в GP2 (ныне Формула 2).

Но повторить те ранние успехи в Формуле 1 не удалось, отчасти из-за того, что Хюлкенберг пилотировал не самые быстрые машины, отчасти из-за собственных ошибок, а иногда он становился жертвой инцидентов, в которых не было его вины.

В минувший уик-энд Нико наконец-то улыбнулась удача: он поднялся на подиум в Сильверстоуне, причём Гран При Великобритании был уже его 239-й гонкой в Формуле 1.

Карлос Сайнс – один из тех, кто искренне рад за Нико Хюлкенберга, ведь в своё время, в 2017-м и 2018-м, они были напарниками в Renault F1.

«Год за годом люди болтали, что на Нико лежит какое-то проклятье, и несли вздор, что ему никогда не суждено будет подняться на подиум, – сказал испанский гонщик Williams. – Но лично для меня отсутствие в его послужном списке подиумов никогда никакой роли не играло. Потому что я давно считаю, что Нико входит в пятёрку лучших гонщиков чемпионата.

Он отличный, очень талантливый гонщик, и любой, кто внимательно присмотрится к тому, как он работает на трассе, сможет заметить, что гоночным искусством он владеет просто великолепно. И я очень за него рад!»

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