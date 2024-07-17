“Уралкалий” против Haas F1: спор продолжается

Бывший титульный спонсор Haas, российская компания «Уралкалий”, настаивает на возвращении причитающейся ей по суду компенсации – денежных средств и машины Формулы 1.

После того как в начале марта 2022-го Haas разорвал контракт, отстранил от участия гонщика Никиту Мазепина и отказался возвращать деньги, между ними разгорелся длительный спор, который в итоге дошел до Швейцарского арбитражного трибунала.

В июне суд подтвердил, что Haas имела право расторгнуть сделку, но может оставить себе только часть суммы – 13 миллионов долларов. Выплаченные после 4 марта 2022 года, когда сделка была уже расторгнута, 9 миллионов, суд обязал вернуть. Кроме того, от команды потребовали выполнить обязательство, предоставив “Уралкалию” машину Формулы 1 2021 года.

В опубликованном во вторник заявлении компании “Уралкалий” сказано:

Информационное сообщение ПАО «Уралкалий» по решению арбитражного трибунала в отношении Haas.

Haas F1 Team не исполняет решение Швейцарского арбитражного трибунала в деле «Уралкалия».

В соответствии со вступившим в силу решением Швейцарского арбитражного трибунала от 12 июня 2024 года, Haas F1 Team была обязана немедленно вернуть остаток спонсорских средств от расторгнутого ею договора с «Уралкалием», включая проценты и издержки на арбитраж.

Помимо этого, трибунал дал Haas один месяц на то, чтобы вернуть «Уралкалию» гоночную машину команды сезона 2021 года, которая должен был быть возвращен в соответствии с условиями спонсорского договора, который был в одностороннем порядке расторгнут Haas в марте 2022 года.

Однако, ни денежные средства (а также проценты и издержки) не были выплачены, ни гоночная машина не была возвращена, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала. Haas также оставила без ответа отправленное в начале июля письмо «Уралкалия» с вариантами доставки гоночной машины. Проценты на присужденную денежную сумму продолжают нарастать.

«Неисполнение Haas требуемых действий является грубым нарушением решения арбитражного трибунала, в котором обе стороны договорились разрешать споры. Это придает новое значение выражению «неспортивное поведение».

«Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража» – сказал представитель «Уралкалия», добавив: «Всем текущим и потенциальным спонсорам Haas стоит знать, какое отношение их может ожидать со стороны Haas F1 Team».

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