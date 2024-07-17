Карлос Алькарас: “Я знаю, каково это – играть против Джоковича. Я готов принять этот вызов и готов справиться с ним”

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона

– Как вы думаете, матч, который вы провели сегодня, был лучшим из тех, что вы сыграли на Уимблдоне в этом году? С точки зрения тенниса вы находитесь там, где хотели бы быть перед финалом?

– Честно говоря, мне кажется, что в этом году я лучше играю на Уимблдоне. Например, мне кажется, что я показал лучший теннис против Томми Пола. Очевидно, что стили игры Даниила и Томми Пола различаются. Нужно как можно лучше адаптировать свою игру к обоим матчам. Это разные вещи. Но в целом я чувствую, что играю лучше.

Да, я подхожу к финалу с отличным настроением, с очень высоким уровнем тенниса, с очень высоким уровнем уверенности, хорошим движением по корту. Я достаточно уверен в себе, чтобы показать очень хороший результат в воскресенье.

– Насколько для вас отличается этот турнир если сравнивать с прошлым годом, и насколько тяжело быть действующим чемпионом, защищающим свой титул?

– Я стараюсь не думать о том, что я действующий чемпион. Я просто выхожу на каждый матч с мыслью о том, что у меня есть шансы проиграть. Каждый матч – это война. Соперник будет выкладываться по полной, чтобы победить тебя. Это очевидно.

Я думаю только о том, что в этом конкретном матче я должен быть лучшим игроком. Я думаю, что должен показать свой лучший теннис, если хочу продолжать выступление на турнире. Честно говоря, с самого начала турнира я не думаю о том, что являюсь действующим чемпионом. Я стараюсь быть лучше каждый день, становиться лучше, или играть в лучший теннис в каждом матче, который я играю.

– Если говорить о нервах, о которых вы часто говорите, то над чем вы стараетесь работать, чтобы меньше нервничать на корте, или вы просто принимаете их как часть тенниса и стараетесь играть как можно лучше, не обращая внимания на нервы?

– Что ж, это то, над чем я работаю. Конечно, нервы – это нормально, но их нужно контролировать. Держать нервы в руках или контролировать их – это очень хорошо. Однако когда ты их не контролируешь, трудно играть в свой лучший теннис или справляться с различными ситуациями. Именно это произошло со мной в первом сете. Я не мог спокойно играть на своей подаче. Я спешил. Я нервничал. Даниил, как мне показалось, контролировал ход матча.

Так что после этого сета, даже проиграв его, я успокоился и начал играть лучше, почувствовал, что мне будет весело. После этого я начинаю играть в свой лучший теннис. Так что это то, над чем я работаю.

– Вы хорошо знакомы с Новаком Джоковичем. Как бы вы его охарактеризовали, и что вы перенесли из своего прошлогоднего опыта?

– Ну, конечно, все знают Джоковича. Он неоднократно играл в финалах турниров Grand Slam, выиграл множество из них. В прошлом году это был очень сложный матч. Я скажу, что он доставил мне немало хлопот.

Но, тем не менее, я знаю, каково это – играть против Джоковича. Я несколько раз играл против него на “мейджорах”, в финале “Мастерсов”, много раз. Я знаю, что мне нужно делать. Уверен, что и он знает, что ему нужно делать, чтобы победить меня. Это будет очень интересный поединок. Но я готов принять этот вызов и готов справиться с ним.

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