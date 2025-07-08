Банкеро продлил контракт с Орландо на пять лет и 239 млн долларов

22-летнему форварду вполне по силам превратить эту сумму в 287 миллионов

Орландо Мэджик продлил контракт со своим форвардом Паоло Банкеро. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31.

За это время Банкеро гарантированно получит 239 млн долларов, которые при достижении баскетболистом некоторых результатов могут превратиться в 287 миллионов. Речь о бонусах, предусмотренных в случае попадания Паоло в символическую сборную Лиги или завоевание им титула MVP / Лучшего игрока защитного плана по итогам сезона.

Теперь у Орландо есть мощное ядро из баскетболистов, продливших свои контракты на пять лет. Помимо Банкеро это Франц Вагнер, Джейлен Саггс, а еще Десмонд Бэйн, чье соглашение, правда, заканчивается на два года раньше — в 2029-м.

Банкеро играет за Орландо с 2022 года, клуб выбрал его под первым номером драфта.

Паоло — лишь восьмой игрок в истории НБА, который в среднем набирал не менее 25,7 очка в возрасте 22 лет или моложе. Он стал третьим игроком в истории Мэджик — после Трейси Макгрэйди и Шакила О’Нила — которые по итогам сезона в среднем набирали более 25 очков.

Орландо в минувшем сезоне вышел в плей-офф, но в 1/8 финала уступил Бостону (1:4).

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