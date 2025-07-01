Гилджес-Александер договорился о продлении контракта с Оклахомой на сумму 285 миллионов долларов за четыре года

Защитник оформит самую дорогую годовую сделку в истории НБА

Разыгрывающий защитник Оклахомы Шэй Гилджес-Александер договорился о продлении контракта на четыре года.

Шэй имеет договор с Тандер на два следующих года. Таким образом, защитник закрепится в клубе до конца сезона-2030/31, когда ему исполнится 32 года. Ожидается, что сделку официально оформят 6 июля.

Гилджес-Александер заработает за эти четыре года 285 миллионов долларов. Защитник будет получать ежегодно последовательно 62,5 млн, 68,6 млн, 73,7 млн ​​и 78,7 млн ​​в последнем сезоне-2030/31. Сделка будет самым дорогим годовым контрактом в истории НБА.

Канадец набирал в среднем 32,7 очка, а также совершал 5,0 подборов и 6,4 ассиста в регулярном сезоне-2024/25. В плей-офф его показатели составили 29,9 очка, 5,3 подбора и 6,5 ассиста. Шэй был признан MVP финала НБА 2024/25. Также канадец в ходе кампании-2024/25 стал MVP регулярного чемпионата, MVP финала, чемпионом сезона, оформил лучшую статистику по результативности и вошел в первую символическую сборную сезона 2024/25.

Оклахома-Сити стала победителем НБА-2024/25, в финальной серии обыграв Индиану. Для Тандер это второй титул в истории после успеха в 1979 году.

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