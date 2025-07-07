Леброн Джеймс может покинуть Лейкерс

Будущее Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» вновь оказалось под вопросом. Несмотря на то, что легендарный форвард активировал опцию игрока на сезон 2025/26 на сумму $52,6 миллиона, гарантируя себе место в команде еще на один год, его долгосрочные планы остаются неясными. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

По информации ESPN, Леброн тщательно наблюдает за действиями клуба в это межсезонье и оценивает, насколько «Лейкерс» способны создать состав, способный бороться за чемпионство. На фоне этих сомнений сразу четыре команды НБА уже проявили заинтересованность в 40-летнем ветеране, надеясь убедить его в переходе, если ситуация в Лос-Анджелесе не удовлетворит его амбиций.

Леброн Джеймс завершил прошлый сезон на высоком уровне, получив место во второй символической пятерке НБА и подтвердив, что остается элитным игроком лиги. Его опыт, лидерские качества и способность влиять на игру делают его привлекательной целью для команд, стремящихся к трофеям. Однако потенциальный переход усложняется его внушительной зарплатой и пунктом в контракте, запрещающим обмен без согласия игрока.

По данным источников, никаких значимых переговоров о продлении контракта с «Лейкерс» пока не ведется. Это лишь усиливает слухи о том, что Леброн может покинуть клуб, если руководство не укрепит состав. Главной мотивацией игрока остается борьба за пятый чемпионский титул. Если Лос-Анджелес не сможет предложить ему команду, соответствующую этим целям, Леброн может рассмотреть даже нестандартный для НБА путь — выкуп контракта с последующим переходом в другую команду.

«Леброн всё еще хочет выигрывать. Если “Лейкерс” не обеспечат ему возможности для титула, он будет искать их в другом месте», — отмечают инсайдеры.

Таким образом, ближайшие недели могут стать решающими для будущего одной из главных звезд в истории баскетбола. И если Лос-Анджелес не предпримет решительных шагов, Джеймс вполне может начать новый этап своей великой карьеры в другой команде.

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