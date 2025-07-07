Лео Турини об итальянской команде и английской погоде

Лео Турини, как и всех истинных поклонников Ferrari, итоги британского этапа расстроили, но если на погоду повлиять невозможно, то было много других моментов, которые зависели и зависят от решений, которые принимаются командой и её руководством…

Чтобы прокомментировать итоги британского Гран При, позаимствую сцену из культового фильма Мела Брукса «Молодой Франкенштейн». Речь об эпизоде, когда Фредерик и Игорь отправляются на кладбище, чтобы выкопать недавно погребённое тело, и Фредерик восклицает: «Что за отвратительное занятие!»

На что Игорь отвечает: «Могло быть и хуже».

« – Каким образом?

– Может пойти дождь».

И в этот момент разразилось ненастье.

В нашем случае поставим Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на место Фредерика и Игоря. Мы достигли середины чемпионата, а дела Ferrari идут не лучшим образом. Что ещё может произойти?

Может пойти дождь, и вообще-то в Сильверстоуне погода действительно была весёленькая. Трасса была мокрая, и в этих условиях Скудерия сделала ставку на неоправданно рискованные решения, но хватало и ошибок, которые допускали гонщики, и прочих неприятностей. В общем, всё закончилось разочарованием – очередным в этом сезоне, который уже хочется забыть.

Конечно, Хэмилтон финишировал четвёртым, но позади Нико Хюлкенберга, ещё одного ветерана, ныне выступающего за Sauber, которой руководит Маттиа Бинотто, бывший босс команды из Маранелло. А Леклер вообще ничего не заработал. Экстремальные обстоятельства, сопровождавшие гонку, так и не позволили разобраться, стала ли машина SF-25 работать более эффективно.

Впрочем, поскольку дела Red Bull и Mercedes складывались ещё хуже (бедному Кими Антонелли опять не повезло), положение Ferrari на втором месте Кубка конструкторов стало несколько более прочным. Но что с того? Можно ли это считать нормальным?

Нет, нельзя. Добавлю любопытную фразу, сказанную в паддоке Сильверстоуна Бенедетто Виньей, исполнительным директором компании Ferrari. Когда его спросили о дальнейшей судьбе Фредерика Вассёра, чей контракт скоро истечёт, он ответил так: «У нас ещё есть время об этом подумать».

Что, по-моему, лишь усиливает тревогу. В Формуле 1 подобные подходы не работают. Выбор направления развития делается с прицелом на долгосрочную перспективу, но то же самое относится и к кадровым решениям.

Если высший менеджмент Ferrari по-прежнему верит в Вассёра – надо публично заявить, что он останется на посту руководителя команды. Если они утратили веру в него, то должны действовать соответствующим образом.

И будем надеяться, что на следующем этапе обойдётся без дождя.

Что касается прочих событий гонки, то не знаю, имел ли Оскар Пиастри право жаловаться на штраф. Безусловно, такого рода ошибки приводят к поражению в гонке, которую он должен был выиграть. Тем лучше для Ландо Норриса.

И всё-таки Хюлкенберг за рулём машины команды Бинотто добился невероятного успеха. В этом же контексте также стоит отметить Пьера Гасли и Лэнса Стролла.

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