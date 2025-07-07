Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).
Накануне этого противостояния украинский боксер ответил на вопросы журналистов и назвал имя самого тяжелого соперника в карьере среди британских боксеров:
«Мне кажется, это Фьюри, а именно первый бой с ним. Он великий человек и отличный боксер», – лаконично ответил Усик.
Стоит отметить, что за последние восемь поединков, чемпион из Украины семь раз встречался с представителями Великобритании. В 2018 году победил Тони Беллью (UD 12), потом одержал верх над Дереком Чисорой (2020, UD 12).
После этого записал в свой актив еще пять побед:
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
sport.ua