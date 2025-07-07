Усик назвал самого тяжелого соперника среди британских боксеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния украинский боксер ответил на вопросы журналистов и назвал имя самого тяжелого соперника в карьере среди британских боксеров:

«Мне кажется, это Фьюри, а именно первый бой с ним. Он великий человек и отличный боксер», – лаконично ответил Усик.

Стоит отметить, что за последние восемь поединков, чемпион из Украины семь раз встречался с представителями Великобритании. В 2018 году победил Тони Беллью (UD 12), потом одержал верх над Дереком Чисорой (2020, UD 12).

После этого записал в свой актив еще пять побед:

2021 – Энтони Джошуа (UD 12)

2022 – Энтони Джошуа (SD 12)

2023 – Даниель Дюбуа (KO 9)

2024 – Тайсон Фьюри (SD 12)

2024 – Тайсон Фьюри (UD 12)

УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»

sport.ua