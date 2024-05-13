Усик вспомнил, когда отец единственный раз в жизни сказал: «Я люблю тебя»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Непобежденный украинский боксер Александр Усик рассказал, когда покойный отец единственный раз признался, что любит его.

Отец Усика ушел из жизни в 2012 году, через несколько недель после победы Александра на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

«После победы в Лондоне я позвонил отцу и начал кричать: «Да! Мы победили! Папа!» Отец сказал мне: «Я тебя поздравляю, сын. Я тебя люблю». Мой отец никогда не говорил, что любит меня. Это осталось в моей памяти как нечто особенное.

Я каждый день говорю своим детям, что я их люблю! Каждый день! Потому что они — моя сила. Я знаю, почему отец был такой. Он вырос в СССР. Многие старики, живущие в Украине, не говорят своим супругам, своим детям: «Я тебя люблю». Нет улыбок, нет поцелуев, нет тепла. Я не знаю, почему. Эти люди как стальные», — заявил Усик в интервью Mail Sport Boxing.

Напомним, 18 мая Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри показал свою актуальную форму перед боем с Усиком.

sport.ua