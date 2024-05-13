Найкрутіший кидок другого раунду плей-оф? Мюррей влучив шалену «трійку» зі своєї половини майданчика

13 травня відбувся четвертий матч серій плей-оф НБА між «Денвером» (другий посів) та «Міннесотою» (3-й). Друга гра поспіль завершилася виїзною перемогою «Наггетс» – 115:107. Чинні чемпіони наздогнали «вовків», зрівнявши протистояння серії – 2:2.

Найкрутіший кидок зустрічі, а, можливо, і всього другого раунду виконав Джамал Мюррей. Лідер «Денвера» закрив другу половину зустрічі шаленим баззером зі своєї половини майданчика:

Автор хайлайту зіграв 39 хвилин, вийшов в старті. За цей час Мюррей встиг відзначитися 19 очками, вісьмома передачами та п’ятьма підбираннями.

Фото/відео: NBA on TNT, nuggets

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