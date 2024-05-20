Нікс поїхали в лікарню, а Денвер на рибалку. Огляд 7 матчів другого раунду плей-оф НБА

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75% 7 матчів в історії НБА виграють домашні команди. Однак і в 150, і в 151 за рахунком 7 матчем виграли виїзні.

Міннесота з Нью-Йорком програвали в 15 очок після 2 чвертей. (там звісно різні історії, Нікс то й за щастя було)

Том Тібодо в флеш-інтерв’ю після 3 чверті сказав: «нам потрібен ривок».

Щоправда, коли Нікс вже здавалось повернулись в гру (це було в 3), завели трибуни, при -7 кидали триочковий, почалось таке шоу.

Хартенштайн набрав 0 очок на 2 ВТРАТИ. І це втрати дикі! Під своїм кільцем. Закінчилось все плачевно.

Тут варто глянути, наскільки круто фани Нікс проводжали Харта (потім й інших виживших на лавку).

Справи в франшизі супер. Тібодо за своїм все віддасть (не треба розказувати про його навантаження: «від них кості не ламаються» (С). Харт і Брансон після гри йдуть обійматись з фанами. В плей-оф на матчі ходять сотні знаменитостей, включаючи всіх колишній гравців, привіт Чарльзу Оклі.

Слава Леону Роузу, який проробив фантастичну роботу. Чекаємо рішень влітку. І головне: що по Рендлу?

Про іншу франшизу, яка вилікувалась. Міннесота спочатку сама застопорилась в 3 чверті, а потім Денвер видав пів року без очок.

Міннесота добила Йокича з Мюрреєм. Інші гравці Денвера, теж приклались.

В Колорадо цікаве міжсезоння.

МІННЕСОТІ — ТАКА ПОВАГА. Я тепер змушений за них вболівати, два рази на їхніх суперників поставити.

Нью-Йорк — Індіана 109:130 (Пейсерс виграють 4:3)

Про цю гру написав все, ще під час неї. Цей пост і нижче

Бідний Брансон зламав руку, хоча й до цього мазав свої робочі кидки. Харт і Хартенштайн ледве ходять.

Дівінченцо з Берксом поливали дай Боже, але захист…

Індіана заслужено проходить далі. Їм щастить з травмами суперників, але вибачте, й самі напрацювали.

Кидкові лінії:

Нікс — 42/37/89

Пейсерс — 67/54/69

Брансон — 17+9. 6/17. Зламана рука

Харт — 10+8+5+2 стіла. 3/9

ДІВІНЧЕНЦО — 39+4+1+2. 11/21 з гри, 9/15 трьоха, 8/10 штрафні.

БЕРКС — 26+3+2. 8/13, 2/5 трьоха, 8/8 штрафні.

Сіакам — 20+4+4. 8/15, 2/3 трьоха

НЕСМІТ — 19+4. 8/8, 2/2, 1/1.

Тернер — 17+5+1+4 блока. 7/11, 2/3.

Нембхард — 20+5+6. 8/10

Халібертон — 26+4+6+1+1. 10/17, 6/12 трьоха

МакКоннелл — 12+2+7. 6/8, 0/1.

Денвер — Міннесота 90:98 (Тімбервульвз виграють серію 4:3)

Кількість кидків з-за дуги Йокича (а їх 10) показує, наскільки Міннесота крута захисна команда. В Денвера крім Ніколи й Джамала випали всі. 5 очок з лавки.

В Міннесоти теж випала лавка. Александер-Вокер змазав всі 6 кидків за 17 хвилин, Ріда я беру за рамки, бо це Бог даної гри. Він як завжди, НАЙКРАЩИЙ ШОСТИЙ СВІТУ!

Те, що зіграв МакДеніелз… Лев матчу. Конлі бере 8 підбирань. І влучає свої важливі кидки.

Таунз і Наз Рід путбек-данки в вирішальні хвилини.

Едвардс грав поганенько, але в 3 чверті знайшов як приносити користь команді. Фантастичний атлет. Майбутній МВП (приєднуюсь до секти його імені).

Місто заслужило на таку команду. 19 травня (в день Народження Гарнетта) 2004 року Міннесота востаннє вийшла в фінал Конференції. До 19 травня 2024 року. Браво всім причетним!

Денвер має піти пошукати нових гравців, бо молодь не вивезла. З іншого боку, це було б не настільки принципово, не злий вони сьогодні 20 очок переваги в 3 чверті. За 7 хвилин…

Кидкові лінії:

Наггетс — 41/24/87,5

Тімбервульвз — 39/29/87

Йокич — 34+19+7. 13/28, 2/10 трьоха.

Мюррей — 35+3+3. 13/27 з гри, 4/12 з-за дуги.

МакДеніелз — 23+6+1+2+1. 7/10

Гобер — 13+9+1+1+2. 3/7 з гри

Таунз — 23+12+2+2+1. 8/14, 1/6 трьоха

Конлі — 10+8+4+2. 3/10, 3/5 трійка.

Едвардс — 16+8+7+2. 6/24, 2/10 трьоха, 2/2.

До середи сидим без матчів. О 03:00 Селтікс приймуть Пейсерс. Тільки не переплутайте середу з четвергом. 03:00))

Завтра, якщо не буде форс-мажорів — подкаст з підсумками першого раунду і прогнозами на другий.

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