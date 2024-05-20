Українець влучив шалений кидок з центру легендарного майданчика на Веніс Біч

Український данкер та блогер Дмитро Smoove Кривенко, який зараз знаходиться в США, влучив у кільце з центру майданчика на легендарному майданчику на Веніс Біч в Лос-Анджелесі.

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Фото та відео: Інстаграм Дмитра Кривенко

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