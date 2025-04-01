Киев-Баскет вырвал победу над Старым Луцком в первом матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Седьмая команда регулярки достойно билась со второй, но киевляне дожали оппонента в концовке

Киев-Баскет на своей площадке добыл сложную победу над Старым Луцком в первом матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25 — 76:70.

На правах фаворита киевляне доминировали по ходу первой четверти, вели в ней 21:5, но на перерыв ушли при более скромном преимуществе. Во второй 10-минутке Старый Луцк довершил камбек, к экватору игры счет был 37:36.

Равная борьба между второй и седьмой командами регулярного чемпионата наблюдалась и в дальнейшем. В последней четверти гости пять раз выходили вперед, но больше сил и мастерства на концовку все же осталось у подопечных Дмитрия Забирченко, вырвавших победный результат.

Сразу четверо игроков столичной команды набрали в пределах 14-18 очков, из них Денис Клевзуник отметился дабл-даблом. Наилучшую же результативность показал Дерик Ньютон из Луцка — 23 очка.

Напомним, сегодня ранее Черкасские Мавпы стартовали в четвертьфинальной серии с волевой победы над Кривбассом (69:65). В эти минуты Днепр близок к выездной победе над Прикарпатьем-Говерлой, а БК Ровно и БК Запорожье свой первый матч в серии проведут завтра, 2-го апреля.

Ответная встреча нынешних соперников состоится 4 апреля в Луцке. Напомним, каждая серия ведется до двух побед одной из команд.

Суперлига FAVBET-2024/25. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

Киев-Баскет — Старый Луцк — 76:70 (22:13, 15:23, 18:19, 21:15)

Киев-Баскет: Сушкин (18 + 6 подборов + 4 передачи), Буренко (17 + 5 подборов + 8 передач — 3 потери), Клевзуник (16 + 10 подборов), Зайцев (14), Сандул (6 + 12 подборов), Карпюк (4+ 6 подборов — 3 потери), Сафонов (1)

Старый Луцк: Ньютон (23 + 8 подборов), Кольченко (13 + 7 передач — 4 потери), Лесик (11), Горобченко (7 + 4 перехватов), Липовцев (7 + 2 блок-шота), Прозапас (7 + 7 передач — 4 потери), Дупин (2)

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