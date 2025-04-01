Черкасские Мавпы одержали волевую победу над Кривбассом в первом матче плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25

Хозяева провалили первую четверть и почти всю дорогу догоняли соперника, но в концовке благополучно совершили камбэк

В Черкассах завершился первый матч плей-офф Суперлиги FAVBET сезона 2024/25. Черкасские Мавпы в волевом стиле обыграли Кривбасс (69:65) и повели в четвертьфинальной серии со счетом 1:0.

Гости выдали мощную первую четверть, выиграв ее с гандикапом +15. В дальнейшем команда Дмитрия Нагорного медленно, но неумолимо сокращала разрыв.

В начале последней четверти счет впервые за игру стал равным (48:48). За несколько минут до конца хозяева в первый раз вышли вперед (63:60) и уже своего не упустили, доведя дело до победного конца.

Самым результативным игроком встречи стал Майкл Дюпри, а его сокоманднику Льву Кошевацкому немного не хватило до трипл-дабла. В составе проигравшей команды можно отметить традиционно результативного Михаила Бублика, а также авторов дабл-даблов Святослава Товкача и Джимми Келли.

Черкасская команда повела в серии 1:0. В настоящее время проходят еще два поединка четвертьфинальной стадии, в которых Киев-Баскет принимает Старый Луцк, а Прикарпатье-Говерла дома противостоит Днепру. БК Ровно и БК Запорожье свой первый матч в серии проведут завтра, 2-го апреля.

6-го апреля Кривбасс примет Черкасских Мавп в Южном. Напомним, каждая серия ведется до двух побед одной из команд.

Суперлига FAVBET-2024/25. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

Черкасские Мавпы — Кривбасс — 69:65 (9:24, 22:14, 13:10, 25:17)

Черкасские Мавпы: Дюпри (21), Пирогов (13), Климов (9), Агафонов (8 + 6 подборов + 2 блок-шота), Кошевацкий (8 + 8 подборов + 9 передач + 6 перехватов), Клебан (5 + 9 подборов — 3 потери), Марченко (5)

Кривбасс: Бублик (18 + 3 перехвата — 4 потери), Товкач (14 + 10 подборов), Келли (11 + 10 подборов — 5 потерь), Быков (8), Ловингс (7 + 5 передач — 5 потерь), Водолазский (5), Триколенко (2)

Счет в серии — 1:0

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