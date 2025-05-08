Бостон вновь уступил дома Нью-Йорку, Оклахома сравняла счет в серии с Денвером в плей-офф НБА

Селтикс, несмотря на свой статус фаворита, начали серию с Никс с двух домашних поражений

В ночь на 8 мая состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон Селтикс на своем паркете вновь уступил Нью-Йорк Никс (90:91). При этом, по ходу последней четверти Бостон имел преимущество в 16 очков, но ухитрился его растерять. Стоит отметить в составе Никс дабл-дабл в исполнении Карла-Энтони Таунса (21 очко и 17 подборов).

В другом поединке Оклахома-Сити Тандер разгромила дома Денвер Наггетс (149:106). Уже по итогам стартовой четверти хозяева паркета имели преимущество в 24 очка, а в дальнейшем лишь его развивали. 34 очка в составе победителей набрал Шей Гилджес-Алекандер, а счет в серии теперь равный — 1:1.

НБА. Плей-офф. Второй раунд

Бостон Селтик — Нью-Йорк Никс — 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)

Счет в серии — 0:2

Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс — 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)

Счет в серии — 1:1

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