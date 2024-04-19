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Баскетбол

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Декілька днів тому закінчився черговий регулярний чемпіонат НБА. Зіграли в ньому й два наших співвітчизника, Свят Михайлюк та Алекс Лень. Звичайно, їх важко віднести до якихось значимих фігур в лізі, тим не менш, це вже 28! сезон поспіль, коли українці грають в НБА.

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Це насправді, дуже круте досягнення. Я не піднімав статистику по всіх країнах, це було б зробити дуже непросто, але впевнений, що знайдеться не так багато аналогічних випадків. Навіть дуже скромні сезони 2011/12 та 2012/13 Фесенка і Кравцова допомогли нам втримати безперервність серії. Найуспішнішим став сезон 2003/04 — єдиний коли вдалося перейти позначку у 1000 очок, завдяки Медведенку і Потапенку. Лень разом з Михайлюком тричі поспіль були близькими до цього, набираючи разом більше 900 очок, але кожного разу зупинялися за крок до рекорду.

Всього в найсильнішій баскетбольній лізі світу грало 8 українців. Ось їх статистика по командах, за які вони виступали:

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Рекордсменом по кількості різних колективів є Свят Михайлюк — він грав вже за 7 клубів! Натомість, лише Олександр Волков жодного разу не змінював команду за океаном.

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Загалом, українці грали за 16 різних франшиз, 15 з них є діючими — рівно половина клубів НБА. Оклахома свого часу зайняла місце Сіетла, але все ж це різні організації. Найбільше очок набирали за Фінікс (завдяки Леню). А от лідером за кількістю представників нашої країни є Атланта — 3 різних гравці. Якщо Свят залишеться ще хоча б на сезон в Бостоні, то швидше за все, Кельти обійдуть у цьому рейтингу Яструбів і піднімуться на другу позицію.

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Схід трішки переважає Захід по кількості команд та по сумі очок, що набрали наші гравці.

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

В середньому, найкращий показник результативності у Алекса Леня, а Михайлюк єдиний, хто набирав більше 10 очок за гру в двох різних командах. Йому також належить рекорд середньої результативності за клуб — 10,6 в Шарлотт.

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Лень є лідером по тоталу очок, підбирань, передач та зіграних матчів серед українців. Свят поки на третьому місці і в найближчій перспективі йому навряд вдасться піднятися вище.

Статистика лише за результатами регулярних сезонів.

ua.tribuna.com

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