Статистика українців НБА. Підсумки регулярного сезону

Декілька днів тому закінчився черговий регулярний чемпіонат НБА. Зіграли в ньому й два наших співвітчизника, Свят Михайлюк та Алекс Лень. Звичайно, їх важко віднести до якихось значимих фігур в лізі, тим не менш, це вже 28! сезон поспіль, коли українці грають в НБА.

Це насправді, дуже круте досягнення. Я не піднімав статистику по всіх країнах, це було б зробити дуже непросто, але впевнений, що знайдеться не так багато аналогічних випадків. Навіть дуже скромні сезони 2011/12 та 2012/13 Фесенка і Кравцова допомогли нам втримати безперервність серії. Найуспішнішим став сезон 2003/04 — єдиний коли вдалося перейти позначку у 1000 очок, завдяки Медведенку і Потапенку. Лень разом з Михайлюком тричі поспіль були близькими до цього, набираючи разом більше 900 очок, але кожного разу зупинялися за крок до рекорду.

Всього в найсильнішій баскетбольній лізі світу грало 8 українців. Ось їх статистика по командах, за які вони виступали:

Рекордсменом по кількості різних колективів є Свят Михайлюк — він грав вже за 7 клубів! Натомість, лише Олександр Волков жодного разу не змінював команду за океаном.

Загалом, українці грали за 16 різних франшиз, 15 з них є діючими — рівно половина клубів НБА. Оклахома свого часу зайняла місце Сіетла, але все ж це різні організації. Найбільше очок набирали за Фінікс (завдяки Леню). А от лідером за кількістю представників нашої країни є Атланта — 3 різних гравці. Якщо Свят залишеться ще хоча б на сезон в Бостоні, то швидше за все, Кельти обійдуть у цьому рейтингу Яструбів і піднімуться на другу позицію.

Схід трішки переважає Захід по кількості команд та по сумі очок, що набрали наші гравці.

В середньому, найкращий показник результативності у Алекса Леня, а Михайлюк єдиний, хто набирав більше 10 очок за гру в двох різних командах. Йому також належить рекорд середньої результативності за клуб — 10,6 в Шарлотт.

Лень є лідером по тоталу очок, підбирань, передач та зіграних матчів серед українців. Свят поки на третьому місці і в найближчій перспективі йому навряд вдасться піднятися вище.

Статистика лише за результатами регулярних сезонів.

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