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Футбол

Де Росси — о матче с Миланом: Мы играли на равных — это уже достижение

Наставник римлян высказался о победе над «россонери»

Де Росси - о матче с Миланом: Мы играли на равных - это уже достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Лиги Европы.

    "Чтобы победить этот "Милан", нам нужно было показать мастерство. Когда у нас осталось 10 игроков, нам пришлось играть интенсивно, но с умом и тактической грамотностью. Просто бегать недостаточно.

    Я очень горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было непросто, ведь "Милан" – очень сильная команда, демонстрирующая хороший футбол. Вчера мы видели, что даже "Реал" бездействовал и защищался. Мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

    Поскольку в последние годы "Милан" почти всегда обыгрывал "Рому", — мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли с ними на равных уже можно считать достижением", — сказал Де Росси в интервью Sky Sport Italia.

    Напомним, вчера "Рома" в меньшинстве минимально одолела "Милан" на своём поле со счётом 2:1. Первая четвертьфинальная встреча завершилась в пользу "волков" — 1:0.

    www.ua-football.com

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