Руан. Рус обыграла первую сеяную, Юань Юэ впервые сыграет в четвертьфинале на грунте

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 во Франции

Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Виктория Голубич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Аранча Рус (Нидерланды) — Анастасия Павлюченкова (-, 1) 6:3, 1:6, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) 6:2, 6:1

Ангелина Калинина (Украина, 3) — Мартина Тревисан (Италия) 6:2, 6:3

Мирра Андреева (-, 5) — Элина Аванесян (-) 7:5, 6:4

Слоан Стивенс (США, 6) — Каролина Плишкова (Чехия) 6:3, 6:2

Юань Юэ (Китай, 4) — Варвара Грачёва (Франция) 6:4, 4:6, 7:6(6)

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Клара Бюрель (Франция, 7) 6:0, 2:6, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 2) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:1, 6:0

Аранча Рус четвёртый раз за пять матчей с Павлюченковой смогла одержать победу. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году в финале турнира WTA 125 в Контрексевилле. Дальше нидерландка встретится с Магдой Линетт, которую уже обыгрывала четыре года назад на Australian Open.

Юань Юэ вела со счётом 5:3 в решающем сете матча против Варвары Грачёвой, однако не смогла удержать преимущество, также имея два матчбола в десятом гейме. В итоге китаянка отыграла три матчбола соперницы, два из которых на тай-брейке. Юань Юэ проведёт пятый четвертьфинал на уровне Тура и первый на грунтовом покрытии. Теннисистка встретится со Слоан Стивенс, которую победила в январе на турнире WTA 250 в Хобарте.

Елена-Габриэла Русе (№162 WTA) впервые с февраля прошлого года обыграла теннисистку из топ-50 рейтинга. Для румынки это будет первый четвертьфинал с октября, когда она дошла до финала на домашних кортах в Клуж-Напоке. Соперницей Русе будет Каролин Гарсия, которой она уступила в 2019 году на травяном турнире в Ноттингеме.

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