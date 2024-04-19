Байер установил невероятный рекорд среди команд топ-5 лиг Европы

Байер устроил рекорд среди команд топ-5 лиг Европы по количеству матчей без поражений подряд.

Беспроигрышная серия фармацевтов длится 44 поединка. До этого рекордным показателем была серия Ювентуса, который с мая 2011 по май 2012 года не проигрывал в течение 43 игр.

Отметим, что подопечные Хаби Алонсо установили это уникальное достижение после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского Вест Гэма, завершившегося вничью. Байер забил спасательный гол на 89 минуте.

В текущем сезоне леверкузенцы уже выиграли Бундеслигу, вышли в финал Кубка Германии и сыграют в полуфинале ЛЕ против Ромы.

Фармацевты могут продолжить свою серию уже в воскресенье, 21 апреля, в матче 30 тура немецкого чемпионата против Боруссии Дортмунд.

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