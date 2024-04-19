На машине Расселла поменяли силовую установку

В пятницу в Китае на машине Джорджа Расселла и ещё нескольких гонщиков поменяли элементы силовых установок.

Гонщик Mercedes получил новый двигатель внутреннего сгорания, турбину, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K и выхлопную систему. Кроме того, новую выхлопную систему получили Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу, Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг.

Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Алекс Элбон и Даниэль Риккардо получили новые элементы коробки передач.

Все замены элементов силовых установок и коробок передач в рамках разрешённых, поэтому никто из гонщиков не оштрафован.

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