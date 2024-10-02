Хорнер: К переменам в штате мы готовимся заранее

В интервью Channel 4 руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер вновь не согласился с критикой по поводу ухода сильнейших специалистов. Он считает, что это естественная ротация кадров.

Кристиан Хорнер: «Многие ушедшие специалисты играли важную роль, но в команде 2000 человек, ко многим переменам в штате мы готовимся заранее. Это ротация, так работают все команды.

У нас был потрясающий опыт с Эдрианом Ньюи, мы с большой теплотой и гордостью вспоминаем наши достижения. Но он решил принять новый вызов. Мы знали, что это произойдет. Эдриан был на грани ухода на пенсию в течение десяти лет, и мы к этому подготовились. Это же касается ухода Джонатана Уитли.

За последние 12 месяцев мы наняли около 250 человек для работы над проектом силовых установок, в том числе в новый производственный цех. Никто не говорит о более чем двухстах инженерах, которых мы переманили из Mercedes, пресса уделяет большое внимание двум ушедшим сотрудникам, просто потому что они более публичны».

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