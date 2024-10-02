Токио. Фис обыграл Умбера в решающем матче и выиграл второй титул в сезоне

Артур Фис стал новым чемпионом на турнире ATP 500 в столице Японии
Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Артур Фис (США) – Уго Умбер (Франция) 5:7, 7:6(3), 6:3
Французский теннисист одержал первую победу в пяти сыгранных матчах против соотечественника. В этом году Фис проиграл Умберу на турнире ATP 250 в Хертогенбосе и “Мастерсе” в Монреале. В сегодняшней встрече на тай-брейке второго сета Артур отыграл матчбол.
Путь к победе:
R32: Тэйлор Фритц (США, 1) 6:4, 3:6, 6:3
R16: Маттео Берреттини (Италия) 6:7(5) – отказ
QF: Бен Шелтон (США, 8) 7:5, 6:7(5), 7:6(2)
SF: Хольгер Руне (Дания, 6) 7:6(8), 7:6(10)
FR: Уго Умбер (Франция) 5:7, 7:6(3), 6:3
Артур Фис провёл четвёртый финал в карьере на уровне ATP и выиграл свой третий титул. В этом сезоне француз также победил на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге.
Уго Умбер боролся за седьмой подряд одиночный трофей (выиграл все шесть предыдущих финалов) и рекорд Тура по серии побед в решающих матчах. Свои первые шесть финалов также выиграли Эрнест Гулбис из Латвии и словак Мартин Клижан.
Также напомним, что финал в Токио был первым с января 2020 года, в котором сыграли два французских игрока. Более четырёх лет назад в Окленде Уго Умбер выиграл свой дебютный титул, обыграв Бенуа Пэра.
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