Токио. Фис обыграл Умбера в решающем матче и выиграл второй титул в сезоне

Артур Фис стал новым чемпионом на турнире ATP 500 в столице Японии

Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Артур Фис (США) – Уго Умбер (Франция) 5:7, 7:6(3), 6:3

Французский теннисист одержал первую победу в пяти сыгранных матчах против соотечественника. В этом году Фис проиграл Умберу на турнире ATP 250 в Хертогенбосе и “Мастерсе” в Монреале. В сегодняшней встрече на тай-брейке второго сета Артур отыграл матчбол.

Путь к победе:

R32: Тэйлор Фритц (США, 1) 6:4, 3:6, 6:3

R16: Маттео Берреттини (Италия) 6:7(5) – отказ

QF: Бен Шелтон (США, 8) 7:5, 6:7(5), 7:6(2)

SF: Хольгер Руне (Дания, 6) 7:6(8), 7:6(10)

FR: Уго Умбер (Франция) 5:7, 7:6(3), 6:3

Артур Фис провёл четвёртый финал в карьере на уровне ATP и выиграл свой третий титул. В этом сезоне француз также победил на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге.

Уго Умбер боролся за седьмой подряд одиночный трофей (выиграл все шесть предыдущих финалов) и рекорд Тура по серии побед в решающих матчах. Свои первые шесть финалов также выиграли Эрнест Гулбис из Латвии и словак Мартин Клижан.

Также напомним, что финал в Токио был первым с января 2020 года, в котором сыграли два французских игрока. Более четырёх лет назад в Окленде Уго Умбер выиграл свой дебютный титул, обыграв Бенуа Пэра.

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