Американские легионеры Роу и Трейлор покинули БК Запорожье

Город практически ежедневно находится под обстрелами

Американские легионеры Сами Роу и Сайвон Трейлор покинули БК Запорожье.

На пресс-конференции перед стартом Суперлиги FAVBET 2024/25 коуч запорожского клуба Валерий Плеханов рассказал, что основная причина отъезда американцев — практически ежедневные обстрелы города российскими оккупантами.

«Впервые с 2022-го года мы пригласили в команду американцев. Они провели здесь почти месяц, сыграли 6 контрольных поединков и почти в каждом из них были лучшими».

«К сожалению, в нашем городе в последнее время очень громко, и наши американцы не выдержали. Я не могу сказать, что испугались, хотя и это есть. Собственно, поэтому на этой презентации их сейчас нет и их в нашем составе не будет. К сожалению».

«Мы снова столкнулись с тем, что у нас ограниченная ротация. Основная ответственность ложится на плечи украинских игроков. В полсилы мы играть не умеем, будем играть каждый матч на победу, поэтому я рассчитываю, что игроки поддержат мои идеи и выполнят все задачи, которые будут перед ними стоять».

«Изменений в составе, скорее всего, больше не будет, поэтому рассчитываем на тех, кто есть», — резюмировал Плеханов.

Напомним, что поединки нового чемпионата будет проходить почти во всех городах, клубы которых представлены в элитном дивизионе, кроме Кривого Рога. При этом в Запорожье по соображениям безопасности матчи будут проводиться без зрителей.

Команда Плеханова откроет первенство матчем с Черкасскими Мавпами 5 октября.

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