Леброне, це ти? Український легіонер виступав у плей-оф чемпіонату Естонії з маскою на обличчі

2 травня зіграли єдиний п’ятий матч першого раунду плей-оф чемпіонату Естонії. Серії цього етапу турніру відбуваються до трьох перемог, тож зустріч «Пярну» та «Кейли» стала вирішальною битвою за путівку в півфінал.

У обох команд є представники з українським громадянством: «Кейла» – Андрій Мироненко та Ігор Сергеєв, «Пярну» – Вадим Козак.

Колишній гравець «Дніпра», «Запоріжжя» та «Хіміка» Мироненко виділявся на фоні інших. Він вимушено проводив гру у захисній масці:

У цьому матчі перемогла команда Козака «Пярну» – 87:67. Сергеєв показав статлайн 17+6, а Мироненко 4+4.

Фото: mediabymerilyn, NASSIT, NemeshPhoto

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