Челси летом попрощается со своим форвардом летом

Армандо не ждут на Стэмфорд Бридж

DeadlineDayLive

Нападающий "Челси" Армандо Броя сейчас выступает за "Фулхэм" на правах аренды, но даже после его возвращения оттуда албанца не ожидают на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" попрощаются со своим игроком, как только он вернется в свой клуб. Также есть несколько европейских клубов, которые заинтересованы в трансфере Броя, но они остаются анонимными.

Армандо в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах.

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