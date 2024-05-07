Жирона должна получить разрешение от УЕФА на участие в ЛЧ через партнерство с Ман Сити

Жирона вынуждена ждать разрешения УЕФА на участие в Лиге чемпионов следующего сезона из-за того, что клуб-партнер Манчестер Сити также обеспечил себе место в турнире.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Жирона должна получить разрешение из-за того, что 47% акций клуба принадлежит City Football Group — холдинга, владеющего Ман Сити.

Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащих одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая высшее. место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге. от Манчестер Сити в органе финансового контроля клубов УЕФА.

Источник добавляет, что другие клубы-партнеры, Лейпциг и Зальцбург, принадлежащие группе Red Bull, получили разрешение на совместное участие в Лиге чемпионов в последних сезонах, а в июле прошлого года УЕФА принял несколько клубов к своим соревнованиям, несмотря на обеспокоенность по поводу потенциальных вопросов общей собственности.

В мае 2023 года появлялась информация, что УЕФА все-таки допустит Жирону в еврокубки.

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