FIA разрабатывает более чёткие правила борьбы на трассе

Несколько британских источников сообщают, что в FIA ведется работа по написанию более чётких правил борьбы на трассе, которыми будут руководствоваться стюарды при разборе различных инцидентов во время гонок.

Представители федерации уже провели встречу с Ассоциацией гонщиков Формулы 1 (GPDA), на которой были представлены предложения по созданию документа, охватывающего все аспекты гонок, включая обгоны, оборону позиций, соблюдение границ трассы и другие.

В FIA стремятся к тому, чтобы новые, более чёткие правила, регламентирующие борьбу на трассе, вступили в силу в 2025 году после того, как они будут внесены в Международный спортивный кодекс.

Ожидается, что эти правила будут применяется не только в Формуле 1, но и во всех гоночных сериях, которые проводятся под эгидой FIA.

Косвенно разработку документа подтвердил Фернандо Алонсо, общаясь с прессой в Майами: «Я разговаривал с президентом FIA, и он всегда прислушивается к мнению каждого гонщика. Он знает, что это мы пилотируем машины, и у нас есть некоторые предложения по поводу определенных аспектов.

Существует несколько вопросов, на которые необходимо обратить внимание, и он всегда к нам прислушивался. Посмотрим, удастся ли сделать Формулу 1 лучше и более последовательной».

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