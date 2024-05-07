Вембаньямі влаштували сюрприз з нагоди здобуття титулу новачка сезону. Усі хотіли б опинитися на його місці

7 травня НБА оголосила переможця в номінації найкращому новачку сезону-2023/24 в лізі – усі учасники опитування обрали Віктора Вембаньяму з «Сан-Антоніо».

З цієї нагоди французу влаштували дуже приємний сюрприз. Першого піка драфту-2023 завели в кімнату, в якій були світлини, кросівки, колекційні картки та майки баскетболістів, які здобували цей титул раніше.

В якийсь момент фото стали «живими», а на їхньому місці з’явилися відео-привітання від легенд ліги. Леброн Джеймс, Кевін Дюрент, Кріс Пол, Шакіл О’Ніл, Аллен Айверсон та інші.

Реакція француза безцінна:

У 71 матчі цього сезону Вембаньяма в середньому набирав 21,4 очка, робив 10,6 підбирання, 3,9 передачі, 3,6 блок-шота і 1,2 перехоплення за гру.

Фото/відео: Fanatics

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