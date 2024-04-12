Бостон с Михайлюком уступил Нью-Йорку, Сакраменто Лэня проиграл Нью-Орлеану в регулярном чемпионате НБА

Оба украинца отметились результативными действиями

В ночь на 12 апреля состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс уступил Нью-Йорк Никс — 109:118. Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке почти 13 минут, набрав девять очков, два подбора и два ассиста.

Сакраменто Кингз проиграл Нью-Орлеан Пеликанс — 123:135. На счету Алексея Лэня — два очка, один подбор и один ассист за более 11 минут на паркете.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Чикаго Буллз — 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28)

Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс — 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18)

Юта Джаз — Хьюстон Рокетс — 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Голден Стэйт Уорриорз — 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25)

Сакраменто Кингз — Нью-Орлеан Пеликанс — 123:135 (23:34, 35:30, 31:34, 34:37)

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