Фьюри перед боем неожиданно начал расхваливать Усика

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Супертяж Тайсон Фьюри, который ранее оскорблял Александра Усика, меньше чем за две недели до боя рассказал о всех позитивных качествах украинца.

«Результат боя не будет зависеть от «он большой» или «он маленький». Все будет зависеть от того, кто больше хочет победить. Если он в ринге будет хотеть больше – он победит. Если я – выиграю я. Но я считаю, что это настоящий бой, настоящее противостояние. Усик доказал, что он способен драться с супертяжами».

«Он победил Джошуа и Дюбуа, а это более чем крупные боксеры. Я буду драться с элитным соперником, у которого есть не только боксерские умения. Он очень упрямый и хочет победить так же сильно, как я. Глупо его недооценивать, учитывая всего его достижения, олимпийское золото, статус абсолютного чемпиона в крузервейте, три титула в супертяжах и все остальное».

«Это вызов, я готов к нему», — сказал Фьюри.

Бой состоится 18 мая.

Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа

sport.ua