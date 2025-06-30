Бортолето: Первые очки в Формуле 1 – я счастлив!

В Австрии команда Sauber впервые с Катара’23 заработала очки двумя машинами – для Габриэля Бортолето это первые очки в Формуле 1…

Габриэль Бортолето (8-й): «Какая гонка! Первые очки в Формуле 1 – я счастлив, тем более что на этот раз обе машины команды финишировали в десятке. Потрясающая гонка прошла в интенсивной борьбе от старта до финиша, и я действительно горжусь результатом нашей команды.

Но это только начало. Я продолжаю бороться и прогрессировать, стремлюсь к ещё большим успехам. Борьба с Алонсо в конце гонки получилась интересной, я сделал всё возможное, но он не позволил мне себя опередить. Я рад, что сегодня вместе с командой сделал важный шаг вперёд».

Нико Хюлкенберг (9-й): «Приятно третий раз подряд заработать очки, особенно после сложной квалификации. Мы отлично провели гонку: агрессивная стратегия, ранний первый пит-стоп – нам удалось сберечь шины, сохранив высокий темп, и это окупилось.

Ещё в Барселоне мы нашли оптимальный баланс машины, с тех пор она позволяет нам показывать стабильные результаты, что настраивает на оптимизм. В трёх Гран При подряд мы добились хороших результатов на разных трассах, а сегодня заработали очки двумя машинами. Я очень рад, что Габриэль сегодня заработал свои первые очки в Формуле 1 – это заслуженное достижение. Будем продолжать в том же духе».

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