Стелла: После Майами уверенность Пиастри только окрепла

Оскар Пиастри очень уверенно провёл старт Гран При Майами, уже на первых кругах пробился на 2-ю позицию, а после пит-стопа Макса Ферстаппена даже в какой-то момент вышел в лидеры. Однако австралийскому гонщику McLaren не повезло: автомобиль безопасности выехал на трассу из-за аварии Кевина Магнуссена и Логана Сарджента вскоре после того, как Пиастри побывал в боксах и перешёл на жёсткие шины.

Но затем машина Оскара получила повреждения, когда он вёл борьбу с Карлосом Сайнсом за 4-ю позицию, и ему пришлось ехать на неплановый пит-стоп для замены носового обтекателя. Из-за этого Пиастри упустил возможность заработать очки и финишировал только 13-м.

Гонку выиграл Ландо Норрис, которому повезло куда больше: он оставался на трассе дольше Пиастри, грамотно работая с резиной, смог дождаться выезда автомобиля безопасности, после чего провёл пит-стоп и сохранил первую позицию на рестарте, а на втором отрезке дистанции продемонстрировал великолепный темп. Впрочем, на его MCL38 был установлен полный комплекс технических новинок, подготовленных McLaren к этапу в Майами, тогда как Оскар получил только половину этих обновлений.

Однако Андреа Стелла, руководитель команды из Уокинга, обратил внимание на то, что Пиастри опередил напарника в квалификации к спринту и вообще весь уик-энд не уступал в скорости Норрису.

«После Майами Оскар ещё лучше осознаёт, в чём его сильные стороны, – считает Стелла. – Можно сказать, мы уже знали, каким быстрым он может быть на одном круге. Поскольку он получил не весь комплекс новинок, то я должен подчеркнуть, что размер его отставания от Ландо в основной квалификации уик-энда был меньше, чем разница в скорости, обусловленная отличиями в версиях их машин.

И он смог на одном быстром круге показать неплохую скорость в весьма трудных условиях, ведь у всех гонщиков были сложности с мягким шинами. В гонке он тоже выступил очень уверенно. Кстати, это отметил и Ландо, который сказал, что когда он увидел, как Оскар обгоняет Ferrari, то подумал, что с темпом у нас всё в порядке.

И Оскар на первом отрезке дистанции действительно демонстрировал очень неплохой темп. В общем, после Майами его уверенность в своих силах только окрепла, прежде всего это относится к гоночному темпу, ведь после этапов в Японии и Китае мы хотели, чтобы он подтянулся именно в этой области. По-моему, сейчас Пиастри пилотирует очень уверенно».

Источник