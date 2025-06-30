«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Тапу Опетая, отец и тренер чемпиона мира в крузервейте Джея Опетаии, высказался о предстоящем бою за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик не любит, когда по нему попадают, а Дюбуа способен на это. Усика довольно легко пошатнуть. Вы видели не раз, Усик теряется, когда по нему попадают. Но Дюбуа еще нужно попасть», – сказал Опетая-старший.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua