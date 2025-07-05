БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа может постараться победить, но ему это не удастся. Поздно что-то менять. Усик в движении все 12 раундов, нужно уметь боксировать, чтобы его победить.

Я думал, что Фьюри остановит Александра, но ему это не удалось. Сейчас Усика могу остановить только я. Ведь я знаю, как это сделать, такое было в спаррингах. У Дюбуа просто нет боксерского ума, чтобы одолеть Усика», – сказал Баколе.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua