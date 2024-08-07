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Бокс

Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе и Андерсон

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров хевивейта.

Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.

Отметим, что титул чемпиона The Ring удерживает Александр Усик. В первой тройке Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:

Чемпион –

Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

Александр Усик (22-0, 14 KO)

  1. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)

  2. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Энтони Джошуа (28-3, 25 KO)

  3. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)

  4. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

  5. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Агит Кабайел (25-0, 17 KO)

  6. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO)

  7. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Мартин Баколе (21-1, 16 KO)

  8. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Филип Хргович (17-1, 14 KO)

  9. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)

  10. Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

    Джастис Хуни (10-0, 5 KO)

sport.ua

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