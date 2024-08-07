Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Баколе и Андерсон

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров хевивейта.

Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.

Отметим, что титул чемпиона The Ring удерживает Александр Усик. В первой тройке Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:

Чемпион –

Александр Усик (22-0, 14 KO)

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) Агит Кабайел (25-0, 17 KO) Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) Мартин Баколе (21-1, 16 KO) Филип Хргович (17-1, 14 KO) Эфе Аджагба (20-1, 14 KO) Джастис Хуни (10-0, 5 KO)

sport.ua