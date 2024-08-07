Баколе солидно поднялся в рейтинге The Ring после победы над Андерсоном

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров хевивейта.
Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.
Отметим, что титул чемпиона The Ring удерживает Александр Усик. В первой тройке Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.
Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:
Чемпион –
Александр Усик (22-0, 14 KO)
-
Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)
-
Энтони Джошуа (28-3, 25 KO)
-
Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)
-
Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)
-
Агит Кабайел (25-0, 17 KO)
-
Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO)
-
Мартин Баколе (21-1, 16 KO)
-
Филип Хргович (17-1, 14 KO)
-
Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)
-
Джастис Хуни (10-0, 5 KO)